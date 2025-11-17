Haberler

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Kardeşi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Vahap Seçer'in kardeşi Doç. Dr. Arzu Seçer, tedavi gördüğü hastanede 47 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi Tarsus Güney Mezarlığı'nda defnedilecek.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kardeşi Arzu Seçer hayatını kaybetti.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kardeşi Mersin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Arzu Seçer, bu sabah tedavi gördüğü Mersin'de hayatını kaybetti. 47 yaşındaki Seçer'in cenazesi bugün '17 Kasım 2025' ikindi namazına müteakip saat 16.00'da Tarsus Güney Mezarlığı'nda defnedilecek.

Taziyelerin Mersin Sahil Kültür Park içinde yer alan Mersin Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonu'nda kabul edileceği öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
