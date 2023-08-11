Merkezefendi Belediyesi 'Ornaz Vadisi Yaz Şenliği'ni Erteledi
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Merkezefendi Belediyesi, Pençe Kilit Operasyonu'nda Denizlili Uzman Çavuş Kemal Özek ve silah arkadaşlarının şehit düşmesi nedeniyle 12-13 Ağustos’ta düzenlecek ‘Ornaz Vadisi Yaz Şenliği’ni ilerleyen haftalara ertelendiğini duyurdu.
Merkezefendi Belediyesi, Pençe Kilit Operasyonu'nda Denizlili Uzman Çavuş Kemal Özek ve silah arkadaşlarının şehit düşmesi nedeniyle 12-13 Ağustos'ta düzenlenecek 'Ornaz Vadisi Yaz Şenliği'ni ilerleyen haftalara ertelendiğini duyurdu.
Merkezefendi Belediyesi, Kuzey Irak'ta sürdürülen Pençe Kilit Operasyonu'nda Denizlili Uzman Çavuş Kemal Özek, Teğmen Fatih Uğur Altınbaş, Uzman Onbaşı Uğur Özdemir, Uzman Çavuş Mustafa Sezer, Uzman Çavuş Özkan Lale ve Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ'ın şehit düşmesi nedeniyle bu hafta sonu düzenlenecek 'Ornaz Vadisi Yaz Şenliği'ni erteledi.