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Merkezefendi Belediyesi'nden büyüklere aktif yaş alma kursları

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Merkezefendi Belediyesi tarafından 1200 Evler Mahallesi'ne kazandırılan Aktif Yaş Alma Merkezi'nde büyükler için aktif yaş alma kursları hizmet vermeyi sürdürüyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 'Kursiyerlerimizin huzurlu ve mutlu bir ortamda olabilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz' dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından 1200 Evler Mahallesi'ne kazandırılan Aktif Yaş Alma Merkezi'nde büyükler için aktif yaş alma kursları hizmet vermeyi sürdürüyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Kursiyerlerimizin huzurlu ve mutlu bir ortamda olabilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, büyüklerin sosyalleşmelerine fayda sağlamak ve Alzheimer rahatsızlığına yakalanmalarına engel olmak amacıyla hizmete açılan tesis Merkezefendili büyüklere hizmet veriyor. Kursiyerin kaliteli vakit geçirdiği tesiste, akıl ve zeka oyunları kursları, resim kursu, halk oyunları kursu, bağlama kursu, spor yapma alışkanlığı kazandırmaya yönelik spor ve egzersiz eğitimleri ile büyüklerin sonradan ihtiyaç duyduğu akıllı telefon ve sosyal medya kullanımı ile bankamatik kullanım ve internet bankacılığı gibi uygulamalarının kullanımına yönelik dersler uzmanlar tarafından tüm hızıyla verilmeye devam ediyor.

Kursların yanı sıra aktif üyelere, seminerler, konferanslar, doğal afetlere karşı bilgilendirme, ilk yardım eğitimi ve psikolojik destek veriliyor.

"Kursiyerlerimiz tesiste keyifli vakit geçiriyor"

Büyüklerin kurslara katılarak zamanlarını etkin ve verimli geçirdiğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Üyelik sistemi ile çalışan merkezimizde, üyelerimizin talepleri doğrultusunda kurslarımız açılıyor. Merkezefendi Belediyesi olarak ilçemize kazandırmış olduğumuz büyüklerin bir araya gelerek sosyalleştiği, kaliteli ve keyifli zaman geçirdiği tesisimizde kursiyerlerimiz hobilerini yapma imkanı buluyor. Akıl ve zeka oyunları, akıllı telefon ve sosyal medya eğitimi, spor ve egzersiz, resim, halk oyunları ve bağlama kursları uzman eğitmenlerimizin tarafından Merkezefendili büyüklerimize veriliyor. Kursiyerlerimizin huzurlu bir ortamda olabilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Büyüklerimize merkezimizde, doğru ve etkili eğitim verilerek sağlıklı yaş almaları ve Alzheimer'a yakalanmamaları ve keyifli zaman geçirmeleri sağlanıyor" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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