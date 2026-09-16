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Menteşe Kaymakamı Budan’dan Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti’ne ziyaret

Menteşe Kaymakamı Budan’dan Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti’ne ziyaret
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Menteşe Kaymakamı Ali Edip Budan, Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti’ne iade-i ziyarette bulundu.

Menteşe Kaymakamı Ali Edip Budan, Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti'ne iade-i ziyarette bulundu. Gerçekleşen ziyarette, Muğla'nın gündemi, yerel basının sorunları ve kentte kamu kurumları ile medya arasındaki iletişimin güçlendirilmesi üzerine sohbet gerçekleştirildi.

Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Kaytan, Kaymakam Budan'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, yerel basının kent yaşamındaki önemine dikkat çekti. Kaymakam Ali Edip Budan ise basın mensuplarının kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgilendirilmesinde önemli bir görev üstlendiğini belirterek, Menteşe'de görev yaptığı süre boyunca basın kuruluşlarıyla iletişim ve iş birliği içerisinde olmaya önem vereceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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