Demokratik Sağlık-Sen: Menteşe Devlet Hastanesi'nde Depreme Dayanıksız Bloklar Boşaltılmadı

Demokratik Sağlık-Sen Anadolu Şube Başkanı Abdullah Gül, Menteşe Devlet Hastanesi'nde depreme dayanıksız blokların hala sağlık hizmeti verdiğini belirterek, yetkililere durumu düzeltmeleri için çağrıda bulundu.

(MUĞLA) - Demokratik Sağlık-Sen Anadolu Şube Başkanı Abdullah Gül, Menteşe Devlet Hastanesi'nin depreme dayanıksız olduğu tespit edilen bloklarında doğumhane, ameliyathane ve yataklı servislerin halen hizmet vermeyi sürdürdüğünü söyledi.

Gül, hastane önünde yaptığı açıklamada, daha önce defalarca raporlar ve resmi yazılarla hastanedeki riskli blokların gündeme getirildiğini ancak uyarıların görmezden gelindiğini ifade etti.

Gül, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı başmüfettiş raporları, Muğla Valiliği'nin bu raporlara uyulması yönündeki resmi yazıları ve bizzat Sağlık Bakanı'nın tahliye talimatına rağmen, söz konusu riskli alanlarda hizmetin devam etmesi akıl ve vicdanla bağdaşmamaktadır. Buradan açıkça soruyoruz, illa ki 'Muğla'da deprem: Menteşe Devlet Hastanesi enkazında canlara ulaşılmaya çalışılıyor' manşetlerini mi görmek gerekiyor? Kaç can kaybı daha önlem almak için yeterli olacak? Cumhurbaşkanlığı yatırım programına alınmış 200 yataklı yeni hastane projesi ortadayken, insanlarımızı bu ta ölüm tuzağı haline gelmiş yapılarda hizmet almaya zorlamanın hiçbir izahı yoktur."

Gül, depreme dayanıksız blokların derhal boşaltılması ve sağlık hizmetinin güvenli alanlarda sürdürülmesini istedi.

Kaynak: ANKA
