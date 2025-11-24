Haberler

Menteşe'de Öğretmenler Günü'nde Doğum Günü Coşkusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, iki öğretmen Özkan Deniz ve Merve Doğan, Öğretmenler Günü'nde aynı zamanda doğum günlerini kutladılar. İlçe Milli Eğitim Müdürü, öğretmenleri evlerinde ziyaret ederek hem doğum günlerini hem de Öğretmenler Günü'nü tebrik etti.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, iki öğretmen için hem mesleki hem de kişisel bir mutluluğa dönüştü. Dumlupınar İlkokulu öğretmeni Özkan Deniz ile Özel Muğla Teknoloji ve Kültür Anaokulu öğretmeni Merve Doğan, aynı gün doğum günlerini kutlayınca, Öğretmenler Günü coşkusu da bu özel ana eşlik etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü ile İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammer Cihan, iki öğretmeni evlerinde ziyaret ederek hem doğum günü tebriklerini iletti hem de Öğretmenler Günü'nü kutladı. Ziyarette konuşan Müdür Kömürcü, "Öğretmenlik, sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir fedakarlık ve sevgi işidir. Sizler, her gün öğrencilerimize ışık tutuyor, onları geleceğe hazırlıyorsunuz. Bugün hem doğum gününüz hem de Öğretmenler Günü'nüzü kutlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Mesleğinize gösterdiğiniz özveri ve öğrencilerinize kattığınız değer için teşekkür ediyor, nice sağlıklı, mutlu ve başarılı yıllar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Öğretmenler Özkan Deniz ve Merve Doğan da ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek müdürlere teşekkür etti.

Hem doğum günlerinin hem de Öğretmenler Günü'nün aynı güne denk gelmesi, kutlamaya farklı ve unutulmaz bir atmosfer katarken, ziyaretinler hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD, Maduro'yu terörist ilan edip başına ödül koydu

Devlet başkanını terörist ilan edip başına ödül koydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Marco Asensio'nun büyük hayali İspanya Milli Takımı

Asensio'nun büyük hayali 6 ay içerisinde o takıma geri dönmek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
İmralı kararı sonrası komisyonda istifa! Bugün TBMM Başkanlığı'na bildirecek

İmralı kararı sonrası komisyonda fire! İstifasını bu sözlerle duyurdu
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Özlem Çerçioğlu ile CHP'li Ömer Günel arasında 'mal varlığı' tartışması

Meclisi karıştıran tartışma! Çerçioğlu ile CHP'li başkan fena kapıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Kahramanmaraş'a yepyeni bir stadyum geliyor

O şehrimize 17 bin kapasiteli yepyeni bir stadyum geliyor
450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor

450 yıllık geçmişe sahip bu köyde yalnızca 4 kişi yaşıyor, işte nedeni
Yaşadığı tartışma sonucu milyonların izlediği maçta takım arkadaşına tokat attı

Milyonların izlediği maçta takım arkadaşına tokat attı
Mansur Yavaş'tan 'konser soruşturması' iznine itiraz

Mansur Yavaş 'konser' soruşturması iznine karşı harekete geçti
Konuşma bahanesiyle evinden aldı, taksiden inerken katletti

Evinden aldı, taksiden inerken katletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.