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Menteşe'de gençler hem eğlendiler, hem de öğrendiler

Menteşe'de gençler hem eğlendiler, hem de öğrendiler
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Menteşe Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllüleri, 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum' projesi kapsamında çocuklara çevre bilinci ve toplumsal değerleri eğlenceli aktivitelerle aktardı.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Gençlik Merkezi, gönüllü gençlerin katılımıyla çocuklara yönelik anlamlı bir etkinliğe imza attı. "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte çocuklar, hem eğlenceli anlar yaşadı hem de öğrendi.

Menteşe Uluslararası Gençlik Merkezi'nin gönüllü gençleri, proje kapsamında çocuklarla bir araya gelerek birbirinden renkli ve öğretici aktiviteler gerçekleştirdi.

Etkinlik boyunca düzenlenen eğitici oyunlar ve aktivitelerle çocuklara çevre bilinci, sorumluluk duygusu ve toplumsal değerler aktarıldı. Gönüllü gençlerin abilik ve ablalık yaptığı programda, minikler hem akranlarıyla sosyalleşme imkanı buldu hem de çevreye karşı nasıl daha duyarlı bireyler olabileceklerini eğlenceli yöntemlerle keşfetti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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