Menemenli kadınlar Türkiye'yi geziyor

Menemen Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında kültür gezileri düzenlemeye başladı. Kadınlara yönelik gezilerde, kültürel ve tarihi açıdan önemli; Çanakkale, Bursa, Ankara ve Konya şehirleri rehber eşliğinde katılımcılara tanıtılıyor.

Menemen Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kapsamında ilçedeki kadınlara yönelik kültür gezileri düzenlemeye başladı. Tarihe geçilemeyeceği mesajıyla kazınan şehitler diyarı Çanakkale başta olmak üzere; Bursa, Ankara ve Konya'ya giden ilk kafilede yer alan Menemenli kadınlar; yaşadıkları tarih, kültür ve manevi duygularının yanı sıra komşuluk bağlarını da güçlendiriyor. Menemen Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen geziler, rehberlik hizmeti eşliğinde düzenleniyor. Menemenliler, kültür gezileri ile tarihte kısa bir yolculuğa çıkıyor.

Kültür turları ile ilgili bilgi veren Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında organize ettiğimiz kültür gezilerimizin öznesi elbette sevgili kadınlarımız. Onlar için bir şey planlarken onlara sormasak eksik kalırdı. Sorduk. Onlar bize hangi şehirleri görmek istediklerini söylediler. En fazla gitmek, ziyaret etmek istedikleri; Ankara, Çanakkale, Bursa ve Konya'yı ilk etap organizasyon programımıza aldık. İlk kafilemiz rehberlerimize eşliğinde şehirlerimize ulaştı. Bu gezilerle toplumsal dokumuzun harcı, zarafeti, şefkati ve merhameti olan kadınlarımızın birbirileriyle tanışmalarını, kaynaşmalarını, yeni yeni dostluklar kurmalarını, anlatılmaya değer hatıralar biriktirmelerini ayrıca kültürel ve tarihsel mirasımızı keşfetmelerini amaçlıyoruz" dedi.

Gezilere katılmak isteyen kadınlar, başvurularını Halil Alkaya Pazar Yerindeki Kültür ve Sosyal İşleri ile Kent 2 Başkanlık İletişim Ofisinden yapabilecek. - İZMİR