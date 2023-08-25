Menderes, Zafer Coşkusunu Derya Uluğ ile Kutlayacak

30 Ağustos Zafer Bayramı, Menderes Belediyesi tarafından coşkuyla kutlanacak. Düzenlenecek etkinlikler kapsamında sevilen sanatçı Derya Uluğ Menderesliler'le buluşacak.

Menderes Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Derya Uluğ konseri düzenlenecek. 27 Ağustos Pazar günü saat 21.00'de düzenlenecek konser, Özdere Sedat Balcı stadında gerçekleştirilecek.

SERVİS KALDIRILACAK

Zafer coşkusuna ortak olmak isteyenler için ilçenin farklı noktalarından servis kaldırılacak. Şehit Ömer Halisdemir Parkı önünden saat 18.45'te, Görece Göçmen Konutları Ekomar önü ile belediye binası önünden saat 19.00'de servis kaldırılırken, Gümüldür Özdere yolunda saat 19.30'da ring yapılacak.

"COŞKUYU BİRLİKTE YAŞAYALIM"

Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kazanılan zaferi 101. yılında coşkuyla kutlamak için hazırlıklarımızı tamamladık. Menderes'imizde Cumhuriyet'e giden yolu açan büyük zaferin ruhunu en iyi şekilde yaşayacağız. 27 Ağustos Pazar günü Özdere Sedat Balcı Stad'ında Derya Uluğ konseri ile gerçekleşecek coşkulu zafer kutlamamıza tüm halkımız davetlidir" dedi.