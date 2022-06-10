Menderes Belediyesi'nden Çevre Dostu Farkındalık Çalışması - Haberler

Menderes Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Çevre Haftası kapsamında ilçe genelinde farkındalık etkinlikleri düzenledi. Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, çevre koruma bilincine dikkat çekerek, "Doğayı koruyalım, çevremize sahip çıkalım" dedi.

Menderes Belediyesi 5-11 Haziran 2022 Dünya Çevre Haftası kapsamında ilçe genelinde farkındalık etkinlikleri düzenledi. Belediye Başkanı Kayalar, Menderes Belediyesi'nin ilçe genelindeki okullar arasında düzenlediği "Ödüllü Ambalaj Atıkları" yarışmasında dereceye giren okullara ödüllerini takdim etti.

Başkan Kayalar, "Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize çevre koruma bilinci konusunda gösterdikleri hassasiyet konusunda teşekkür ederim. Menderes Belediyesi olarak okullarımızda çevre bilincini artırmak ve teşvik etmek adına 'Ödüllü Atık Pil Toplama', 'Ödüllü Geri Dönüştürülebilir Atıkları Toplama' ve 'Bitkisel Atık Yağ Toplama' gibi kampanyalar düzenledik. Öğrencilerimizdeki çevre koruma bilincini artırmak için bu tür yarışmalarımız ve kampanyalarımız devam edecek" diye konuştu.

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR POŞET VE BİLGİLENDİRİCİ BROŞÜRLER DAĞITILDI

Etkinlikler kapsamında ilçe merkezinde ve sahil bölgesinde, MEB İSG Hijyen Eğitim Merkezi ve Özdere Çevre Koruma, Dayanışma ve Geliştirme Derneği ile birlikte vatandaşlara geri dönüştürülebilir bez çanta ve çevre koruma bilincini artırma konusunda bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Belediyenin farkındalık etkinliklerinin ilçe genelinde devam edeceğini belirten Başkan Kayalar, vatandaşlardan da çevre koruma bilinciyle ve hassasiyetle davranmalarını istedi.

ANKA / Yerel