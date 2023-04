Menderes Belediyesi, Kente Yeni Parklar Kazandırmaya Devam Ediyor

Menderes Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, baharın gelmesi ile mevcut parkların bakım ve onarımını yaparken yeni parkları da kente kazandırıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından vatandaşların istekleri doğrultusunda yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Oğlananası 7003 Sokağa toplam 600 metrekare park alanı, 150 metrekare yeşil alan, oyun grubu ve bank yapıldı.

Park ve Bahçeler müdürü Betül Dumlu İşeri, devam eden çalışmalara ilişkin "Park ve Bahçeler Müdürü olarak ekibim ile yapmaktan keyif aldığımız ve bir an önce bitirmek istediğimiz bir işti parklarımıza her geçen gün yenilerini ekleyeceğiz. Menderes'imize kazandırdığımız yeşil alanlarda tabii ki önemli fakat park bitiminde çocukların sevinçle parkta bulunan oyuncaklara coşkuyla koşması her bir oyuncağı denemesi bizim için paha biçilemez bir mutluluktur" dedi.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Menderes Belediyesi Başkanvekili Erkan Özkan ise "Menderes'e her türlü hizmet bizi mutlu ediyor fakat, geleceğimiz çocuklarımız için yaptığımız her çalışma bizi daha da heyecanlandırıyor. Onların gelişimlerine katkı sağlamak, yüzlerinin güldüğünü görmek bizlere inanılmaz bir motivasyon sağlıyor" diye konuştu.