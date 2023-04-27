Menderes Belediye Başkanvekili Özkan, Deprem Bölgesindeki Vatandaşları Ziyaret Etti

Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, Osmaniye'de depremzede vatandaşların kaldığı çadırları ziyaret etti.

Bir dizi temasta bulunmak üzere Osmaniye'ye giden Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, bölgedeki depremzedeleri de unutmadı.

Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, Menderes Belediyesi Meclis üyeleri Erdoğan Yalçın ve Alper Sürücü, CHP Menderes ilçe başkanı Sezen Şen ve Kültür sosyal işler Müdürlüğü çalışanları ile birlikte önce Osmaniye'deki depremzedeleri; ardından da Osmaniye Ziraat Odası, CHP İl Başkanlığı, Kadirli CHP seçim ofisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Osmaniye koordinasyon çadırkent merkezini ve esnafı ziyaret etti.

Ziyaretlerine Kadirli ilçesi ile başlayan heyet, esnafın derdini dinleyip sıkıntılarına ortak oldu.

Daha sonra beraberindeki heyetle depremzedelerin kaldığı çadırları ziyaret eden Başkanvekili Özkan, "Hep beraber çok acı bir sabaha uyandık, günlerce kendimize gelemedik ama deprem mağdurları için çalışmaya devam ettik, bir nebze yaraları sarmak için gece gündüz demeden tüm çalışma arkadaşlarımız ile çalıştık. Burada gördüğüm manzara çok faklı. Depremzedeler öfkeli ve kızgın, zamanında arama kurtarma çalışmalarının yapılmadığı yollanan yardımların dağıtımının etkili bir şekilde yapılmadığını ve böylece mağduriyetlerine bir yenisinin eklendiğini söylüyorlar" dedi.

Depremzede çocukların yaşadıklarının çok daha ağır olduğunu vurgulayan Özkan, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızın bu acı günleri en kısa sürede unutmaları için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Çocuklarımız bizim geleceğimiz umudumuz, onların yüzünü güldürmek geleceğe daha umutla bakmalarını sağlamak bizim boynumuzun borcu."

Özkan, daha sonra depremzede çocuklara çeşitli hediye ve oyuncaklar dağıttı.