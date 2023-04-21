Menderes Belediye Başkanvekili Özkan'dan Şehit Ailelerine Bayram Ziyareti

Menderes Belediyesi Başkanvekili Erkan Özkan, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

Başkanvekili Özkan, Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Gürkan Polat ile birlikte, Menderes'te yaşayan şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Bu kapsamda Gazipaşa Mahallesi'nde yaşayan, 2003 yılında Hatay'ın Serinyol bölgesinde orman yangınında şehit düşen Mustafa Mutlu'nun ailesi de ziyaret edildi.

Özkan, ziyaretlere ilişkin "Şehitlerimiz bizim milletimizin kahramanları, bizlerin en kıymetli değerlerimizdir. Onların anneleri, babaları, eşleri, çocukları bizlere emanettir. Şehitlerimizin aileleri tabii ki acılarını yaşıyorlar, bu acıları tamamıyla ortadan kaldırmak mümkün değil ama en azından başka bazı sıkıntılar yaşamamaları için belediye olarak elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye çalışıyoruz" diye konuştu.