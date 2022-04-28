Menderes Belediye Başkanı Kayalar, Şehit Kıvık İçin Düzenlenen İftar Yemeğine Katıldı

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Şehit Piyade Teğmen Mehmet Kıvık için düzenlen iftar yemeğine katıldı. Başkan Kayalar, "Vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum" dedi.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, geçen yıl Pençe – Yıldırım Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Teğmen Mehmet Kıvık için ailesi tarafından Özdere Orta Mahalle'de düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

İftar yemeği sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Kayalar, düzenlenen yemeğin çok anlamlı ve özel olduğunu belirterek, "Bayrak için, vatan için, devlet için canları uğruna savaşan tüm şehitlerimize mücadelelerinden dolayı duyduğumuz minnet duygusunu göstermek adına böyle etkinlikler bizim için ayrı bir değerli ve kıymetli. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyorum" diye konuştu.

Başkan Kayalar, programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pençe Yıldırım operasyonunda kahramanca mücadele ederek şehit olan Piyade Teğmen Mehmet Kıvık kardeşimizin vefatının birinci yılı dolayısıyla düzenlenen iftar yemeğine katılım sağladık. Allah yapılan hayırları ve edilen duaları kabul etsin."