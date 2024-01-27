Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan: Depremde herhangi bir olumsuz bilgi yok

Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, merkez üssü Menderes olan depremle ilgili yaptığı açıklamada; kendilerine herhangi bir olumsuz bilginin gelmediğini bildirdi.

Afad'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Menderes olan ve 5.1 şiddetinde yaşanan deprem nedeniyle Menderes Belediye Başkan V. Erkan Özkan açıklamada bulundu. Özkan, yaşanan deprem nedeniyle herhangi bir olumsuz bilginin kendilerine ulaşmadığını belirtti.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Özkan'ın sosyal medya hesaplarından da paylaştığı mesajda, "Saat 08: 19'da merkez üssü ilçemiz olan 5.1 şiddetinde deprem nedeniyle tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz bilgi tarafımıza ulaşmamıştır. Ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz. Deprem nedeniyle can ve mal kaybı olmamasını diliyorum. Geçmiş olsun İzmir" denildi.