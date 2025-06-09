Memur-Sen 30. Yılını Kutladı: 'Onurlu Mücadelenin Adı'

Memur-Sen 30. Yılını Kutladı: 'Onurlu Mücadelenin Adı'
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendikanın 30. kuruluş yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, adalet, özgürlük ve demokrasi için verdikleri mücadeleyi anlattı. 1 milyon 100 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük emek örgütü olma unvanını taşıdıklarını vurguladı.

Memur-Sen'in kuruluşunun 30'uncu yılında Memur-Sen Genel Bakanı Ali Yalçın, "30 Yıllık Onurlu Mücadelenin Adı: Memur-Sen" başlıklı bir paylaşım yaptı.

Memur Sendikaları Konfederasyonu'nun (Memur-Sen) kuruluşunun 30'uncu yılı dolayısıyla Memur-Sen Ali Yalçın sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. '30 Yıllık Onurlu Mücadelenin Adı: Memur-Sen' başlığı ile yaptığı paylaşımda Başkan Yalçın, dünden bugüne değerlendirmelerde bulundu.

"Milletle yürüyen bir sendikal mücadele başlattık"

Başkan Yalçın, 30 yıl önce, adaletin, emeğin, erdemin ve özgürlüğün sendikasını inşa etmek için yola çıkıldığını vurgulayarak, "Hak aramanın suç sayıldığı, inancın kamusal alandan dışlandığı bir dönemde; mazlumdan yana, değerlerden beslenen, milletle yürüyen bir sendikal mücadele başlattık. Bedel ödedik, yılmadık. Engellerle karşılaştık, vazgeçmedik. Zorlukları omuz omuza aşarak, birlikte büyüdük. Bugün Memur-Sen; 1 milyon 100 bine varan üyesiyle Türkiye'nin en büyük emek örgütü, Toplu Sözleşme masasındaki yetkili konfederasyonu. Sadece özlük hakları için değil, özgürlükler, demokrasi ve adalet için mücadele veren bir sivil iradedir" dedi.

Yapılan paylaşımın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Biz; katsayı adaletsizliğini sona erdiren, başörtüsüne özgürlük mücadelesini kazanan, 3600 ek göstergeyi toplu sözleşmeye taşıyan, sözleşmeli çalışanlara kadro yolunu açan, en düşük maaşı artıran, bayram ikramiyesinden refah payına 1007 kazanıma imza atan bir iradeyiz. Sadece ülkemizde değil, mazlum coğrafyalarda; Filistin'den Arakan'a, Doğu Türkistan'dan Afrika'ya kadar emeğin, adaletin ve kardeşliğin sesiyiz. Depremde dayanağız, selde set. Bir mazlum seslendiğinde ilk harekete geçenleriz. Bugün 30 yaşındayız. Heyecanımız ilk günkü kadar taze, sorumluluğumuz büyük. Emeğin, ekmeğin, erdemin, özgürlüğün tarafında durmaya; hakkın, adaletin ve kardeşliğin sesi olmaya devam edeceğiz. Nice 30 yıllara." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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