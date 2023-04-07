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Meltem-3 projesi kapsamında 6'ncı deniz karakol uçağı hizmete girdi

Meltem-3 projesi kapsamında 6'ncı deniz karakol uçağı hizmete girdi

Yerel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Meltem-3 projesi kapsamında 6'ncı P-72 deniz karakol uçağının hizmete girdiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Meltem-3 projesi kapsamında 6'ncı P-72 deniz karakol uçağının hizmete girdiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meltem-3 Projesi kapsamında 6'ncı P-72 deniz karakol uçağı, 7 Nisan 2023 tarihinde Deniz Hava Komutanlığı Kartepe/ Kocaeli'de yapılan törenle hizmete girdi. Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Savunma Bakanlığı Kocaeli Yerel Haberler

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