Meltem-3 projesi kapsamında 6'ncı deniz karakol uçağı hizmete girdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Meltem-3 projesi kapsamında 6'ncı P-72 deniz karakol uçağının hizmete girdiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meltem-3 Projesi kapsamında 6'ncı P-72 deniz karakol uçağı, 7 Nisan 2023 tarihinde Deniz Hava Komutanlığı Kartepe/ Kocaeli'de yapılan törenle hizmete girdi. Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA