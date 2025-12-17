Samsun'da kadın paramedik, hobisini üretime dönüştürdü: 'İlham olduğumu söylüyorlar'

Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi'nde paramedik olarak görev yapan Melek Kodalak, hobi olarak başladığı örgü işini zamanla üretime dönüştürerek kadınlara ilham kaynağı oldu.

Yoğun mesai temposuna rağmen örgüye olan tutkusundan vazgeçmeyen Kodalak, el emeği ürünlerini festivallerde sergiliyor. Kadınları desteklemek amacıyla yürütülen bir projelerde görev aldığını belirten Kodalak, kağıt ip ve yün ip kullanarak çeşitli ürünler, çantalar hazırladığını söyledi.

Örgüye hobi olarak başladığını ifade eden Kodalak, "Hobi olarak başladığım örgü işini çok fazla üretmeye başlayınca ve talep olduğunu görünce böyle bir şey yapmaya karar verdim. Kadınları desteklemek amacıyla yapılan bu projede 2 yıldır görev alıyorum. Kağıt ipten ürünler yapıyorum. Kış dönemi olduğu için yün iplerden çantalar üretiyorum" dedi.

Nöbet usulü çalıştığını dile getiren Kodalak, örgünün kendisi için bir terapi yöntemi olduğunu vurgulayarak, "Önce hobi olarak başladığımda daha keyifli işler yapabiliyordum ama festivallere hazırlanırken uzunca bir emek gerekiyor. Nöbet çıkışlarında kafamı toparlamak, stresimi atmak için başvurduğum bir yöntem. Güzel ürünler çıkınca takdir alıyorum ve bu da işi daha keyifli hale getiriyor" diye konuştu.

Ürünlerine gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirten Kodalak, "İnsanların ilgisi çok iyi, geri dönüşler çok güzel. Hem devlet kurumunda çalışıp hem de bu işleri yaptığım için hanımlara ilham olduğumu söylüyorlar. Böyle bir artı yönü var" ifadelerini kullandı. - SAMSUN