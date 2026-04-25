Haberler

Mektuplarla öğrencilerin kariyer hayallerine ışık tutuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da ortaokul öğrencilerinin kariyer hayallerine, yapmak istedikleri meslekte çalışan profesyoneller tarafından gönderilen mektuplarla ışık tutuldu.

Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu öğrencileri, Prof. Dr. Engin Kanbur'un "Sosyal Sorumluluk Kampanyaları" dersi kapsamında ortaokul öğrencileri için bir proje hazırladı. Üniversite öğrencileri ders kapsamında hazırladıkları Geleceğe Dokunan Mektuplar: Meslek Tanıtım ve İlham" sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde, il merkezinde bulunan Mescit Ortaokulu 5. sınıf öğrencilerinin ileride yapmak istediği meslekleri öğrendi. Daha sonra 5. sınıf öğrencileri için hayalini kurdukları meslekleri yapan profesyonellerden mektuplar yazmaları istendi. Yazılan mektuplar öğrencilere teslim edildi. Mektupları alan öğrenciler, hayalini kurdukları meslekleri yapan büyükleri tarafından kendileri için yazılan motivasyon cümlelerini okuyunca duygusal anlar yaşadı.

Çocuklara ilham kaynağı olmak ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla haya geçirilen projenin devamında çeşitli etkinlikler de gerçekleştirildi. Öğrenciler mektupları okuduktan sonra yaşadıkları duyguları not kağıtlarına yazarak, okulda oluşturulan "gelecek duvarı panosu"na astı. Üniversite öğrencileriyle bir araya gelen 5. sınıf öğrencileri, yüz boyama, ip atlama, futbol, voleybol ve yakar top gibi oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

