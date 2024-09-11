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Meksika'da Yargı Reformu Oylamasında Halk Senatoyu Bastı

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Meksika'da yüksek mahkeme yargıçlarının halk tarafından seçilmesini öngören yargı reformu oylamasında halk oylamanın yapıldığı senatoyu bastı, oturum yarıda kesildi.

Meksika'da yüksek mahkeme yargıçlarının halk tarafından seçilmesini öngören yargı reformu oylamasında halk oylamanın yapıldığı senatoyu bastı, oturum yarıda kesildi.

Meksika Senatosu, yargıçların halk tarafından seçilmesini ve bir dizi değişiklik öngören yargı paketi reformunu oylamak üzere toplandı. Gece saatlerinde yapılan oylamada muhalif milletvekillerinden birinin karar değiştirerek yargı reformunda oy kullanmasıyla anayasal değişiklik için gerekli üçte ikilik çoğunluk sağlanmış oldu. Görev süresi 30 Eylül'de sona erecek olan Devlet Başkanı Andrés Manuel Lpez Obrador tarafından sunulan yargı paketi 41 "hayır" oyuna karşılık 84 "evet" oyu ile kabul edildi. Oylama protestoları da beraberinde getirdi. Oylamanın ardından halk senatoyu bastı. Senato binasına giren yargı reformu karşıtları kapıları tekmeledi. Oturumun yapıldığı salona giren eylemciler senatörlere karşı "vatan haini" sloganlar attı. Oturum eylemler nedeniyle yarıda kesildi.

Yargı reformunu destekleyenler, yargıçların halka karşı sorumlu hale geleceğini savunurken yargı reformu karşıtları ise ülkenin kontrol ve denge sisteminin zayıflayacağını ve iktidardaki Morena Partisi'nin gücünü arttıracağını ifade ediyor.

Yargıçların halk tarafından seçilmesini öngörüyor

Meksika'da genellikle başkan tarafından aday gösterilen Yüksek Mahkeme yargıçlarının Senato tarafından onaylanması gerekmektedir. Yargı reformu, bir yargı komisyonu tarafından seçilen Yüksek Mahkeme yargıçlarının halk tarafından seçilmesi, yargıçların görev süresinin 12 yıla düşürülmesi, görev deneyiminin ise 10 yıldan 5 yıla çekilmesi yüksek mahkeme yargıcı sayısının 11'den 9'a indirilmesi gibi değişiklikler öngörülüyor. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yargı

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