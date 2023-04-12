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Meksika'da yapılacak Liseler Arası Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandılar

Meksika'da yapılacak Liseler Arası Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandılar

Yerel Haberler

Bilecik'in Dodurga beldesinden Afyonkarahisar'a yarı final müsabakalarına giden lise öğrencilerinin başarısı dikkat çekti.

Bilecik'in Dodurga beldesinden Afyonkarahisar'a yarı final müsabakalarına giden lise öğrencilerinin başarısı dikkat çekti.

Bilecik'in Dodurga beldesinden Afyonkarahisar'da düzenlenen yarı final müsabakalarına giden 3 lise öğrencisi yarışmada dereceye girdi. Liseler arası Yarı Final müsabakalarında, 68 kilo genç kızlarda Gülsüm Aldemir 1'inci, 55 kilo genç kızlarda Şüheda Yangın 2'nci olurken 55 kilo genç erkeklerde Metehan İncesu 3'üncülük alarak Türkiye Şampiyonası Finallerine yükseldiler. Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna Meksika'da yapılacak olan Liseler Arası Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan öğrencilere ve antrenörlerine başarılar dilediğini ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Dünya Şampiyonası Karahisar Bilecik Yerel Haberler

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