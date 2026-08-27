Haberler

Mekke'de Yıldırım Kraliyet Saat Kulesi'ne Düştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde etkili olan şiddetli yağış sırasında Kraliyet Saat Kulesi’ne yıldırım düştü.

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde etkili olan şiddetli yağış sırasında Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü. Şiddetli fırtınaya rağmen Kabe'de bulunan müslümanlar ise ibadetlerine devam etti.

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde dün akşam saatlerinde fırtına ve şiddetli yağış etkili oldu. Mekke'deki dünyanın en yüksek yapılarından biri olan 601 metre yüksekliğe sahip olan Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü, gecenin gündüze döndüğü anlar kameraya yansıdı. Şiddetli fırtınaya rağmen Kabe'de bulunan müslümanların ise ibadetlerine devam ettiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
SDG feshedildi: Suriye'de yeni dönem ve Kürtlerin geleceği

Kartlar yeniden dağıtıldı! Suriye'de yeni dönem ve Kürtlerin geleceği
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katıldığını gören Arda Güler hemen telefona sarıldı

Fener için yaptığı paylaşım bomba!
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gittiğini gören Galatasaray'dan olay paylaşım

Fener'in Şampiyonlar Ligi'ne gittiğini gören G.Saray'dan olay paylaşım
Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk

Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk
Fenerbahçe'nin yeni transferi, 1 yıl önce sarı-lacivertlileri öve öve bitirememişti

Fener'in yeni transferi tam 1 yıl önce kulüp için neler demiş neler
Moskova hedef göstere göstere uyardı: İngiliz askeri tesisleri vurabiliriz

Moskova hedef göstere göstere uyardı
Denizde boğulan iki kardeş son yolculuğuna uğurlandı! Ortaya çıkan detay kahretti

Ağabey-kardeş yan yana uğurlandı: Ortaya çıkan detay kahretti
Düğünlerinin bitmesine az bir süre kala aldıkları haberle sevinçten çılgına döndüler

Tam düğün biterken aldıkları haberle sevinçten çılgına döndüler