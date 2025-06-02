Mehteran Gösterileri Yaz Boyunca Saraylarda Başlıyor

Milli Saraylar'da Her yıl büyük ilgiyle izlenen mehteran gösterileri başlıyor. Mehteran Birliği'nin tarihi marşları, yaz boyunca üç sarayın avlularında yankılanacak. Gösteriler, yaz boyunca haftanın üç günü yapılacak.

Milli Saraylar Başkanlığı, ziyaretçilerine unutulmaz bir yaz yaşatmaya hazırlanıyor. Her yıl büyük ilgiyle izlenen mehteran gösterileri, bu yıl da Dolmabahçe, Topkapı ve Yıldız Sarayı'nda yeniden başlıyor. İlk gösteri yarın (3 Haziran Salı) saat 11.00'de Dolmabahçe Sarayı'nın Hazine Kapısı önünde gerçekleştirilecek. Mehteran Birliği'nin tarihi marşları, yaz boyunca üç sarayın avlularında yankılanacak. Gösteriler, yaz boyunca haftanın üç günü yapılacak. Salı günleri Dolmabahçe Sarayı'nın Hazine Kapısı önünde, çarşamba günleri Topkapı Sarayı'nın Babüssaade girişinde, perşembe günleri ise Yıldız Sarayı'nın I. avlusunda saat 11.00'de yapılacak olan gösteriler yaklaşık 30 dakika sürecek.

Asırları aşan marşlarla tarihe yolculuk

Mehter, asırlar boyunca Türk ordusunun moral ve motivasyon kaynağı olmuş, zaferlerin müzikal sesi olarak hafızalarda yer etmiştir. 11'inci yüzyıla kadar uzanan köklü geçmişiyle mehter geleneği, bu yıl da binlerce yerli ve yabancı turiste tarihi bir atmosfer yaşatacak. Gösterilerde, 'Segah Peşrevi', 'Şehzade Süleyman Marşı', 'Tarihi Çevir', 'Mehterhane-i Hakani Marşı', 'Ordu Marşı' ve 'Hücum Marşı' gibi klasikleşmiş eserler seslendirilecek.

Sanat, tarih ve görkem bir arada

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği; dönemin müzik kültürüne uygun kostümler, geleneksel enstrümanlar ve profesyonel müzisyenlerle sahne alacak. Tarihi kostümler, disiplinli yürüyüşler ve yüksek ritimli marşlarla saray avluları, geçmişin görkemini bugünün izleyicisiyle buluşturacak. Gösteriler, özellikle yabancı turistlerin büyük ilgisini çekmesi beklenen güçlü bir kültürel deneyim sunacak. - İSTANBUL