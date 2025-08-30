Mehteran eşliğinde Yörük Yürüyüşü gerçekleştirildi

Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mehteran takımı eşliğinde Yörük Yürüyüşü düzenlendi.

Yörük Yürüyüşü, saat 16.00'da Atatürk Caddesi'nden başladı. Ellerinde ay yıldızlı Türk bayrağını dalgalandıran ve yöresel kıyafetler giyen vatandaşların oluşturduğu kortej, Adalar Bulvarı ve İki Eylül Caddesi'nden geçerek Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne ulaştı. Yürüyüşün ardından Millet Bahçesi'nin içinde mehteran gösterisi gerçekleştirildi. Büyük coşkunun yaşandığı etkinlik, halk oyunları ve geleneksel Türk oyunları gibi çeşitli etkinliklerle devam etti. - ESKİŞEHİR