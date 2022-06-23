Mehmetçik Camisi, 29 Ağustos'ta ibadete açılıyor Kütahya Valisi Ali Çelik, Hava Er Eğitim ve Tugay Komutanlığı'nda inşa edilen, 2 bin kişinin ibadet edebileceği Mehmetçik Camisi'nde incelemelerde bulundu. Kütahya Valisi Ali Çelik, Hava Er Eğitim ve Tugay Komutanlığı'nda inşa edilen, 2 bin kişinin ibadet edebileceği Mehmetçik Camisi'nde incelemelerde bulundu. Vali Ali Çelik; Kütahya Valiliği, Hava Er Eğitim ve Tugay Komutanlığı, İl Özel İdaresi, Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesi ve hayırseverlerin desteğiyle yapılan caminin 29 Ağustos'ta ibadete açılacağını söyledi. - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / Yerel Kütahya Valiliği Kütahya Yerel Haberler

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