Mehmetçik Camisi, 29 Ağustos'ta ibadete açılıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mehmetçik Camisi, 29 Ağustos'ta ibadete açılıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Mehmetçik Camisi, 29 Ağustos'ta ibadete açılıyor

Kütahya Valisi Ali Çelik, Hava Er Eğitim ve Tugay Komutanlığı'nda inşa edilen, 2 bin kişinin ibadet edebileceği Mehmetçik Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Hava Er Eğitim ve Tugay Komutanlığı'nda inşa edilen, 2 bin kişinin ibadet edebileceği Mehmetçik Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Vali Ali Çelik; Kütahya Valiliği, Hava Er Eğitim ve Tugay Komutanlığı, İl Özel İdaresi, Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesi ve hayırseverlerin desteğiyle yapılan caminin 29 Ağustos'ta ibadete açılacağını söyledi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kütahya Valiliği Kütahya Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title