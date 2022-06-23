Mehmetçik Camisi, 29 Ağustos'ta ibadete açılıyor
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kütahya Valisi Ali Çelik, Hava Er Eğitim ve Tugay Komutanlığı'nda inşa edilen, 2 bin kişinin ibadet edebileceği Mehmetçik Camisi'nde incelemelerde bulundu.
Kütahya Valisi Ali Çelik, Hava Er Eğitim ve Tugay Komutanlığı'nda inşa edilen, 2 bin kişinin ibadet edebileceği Mehmetçik Camisi'nde incelemelerde bulundu.
Vali Ali Çelik; Kütahya Valiliği, Hava Er Eğitim ve Tugay Komutanlığı, İl Özel İdaresi, Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesi ve hayırseverlerin desteğiyle yapılan caminin 29 Ağustos'ta ibadete açılacağını söyledi. - KÜTAHYA
İhlas Haber Ajansı / Yerel