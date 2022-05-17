Mehmetçik Camii, 30 Ağustos'ta ibadete açılacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mehmetçik Camii, 30 Ağustos'ta ibadete açılacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Mehmetçik Camii, 30 Ağustos'ta ibadete açılacak

Kütahya Valiliği, Kütahya Hava Er Eğitim ve Tugay Komutanlığı, İl Özel İdaresi, Vakıf Kütahya Şubesi ve hayırseverlerin desteğiyle yapılan Mehmetçik Camisi'nde sona gelindi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Valiliği, Kütahya Hava Er Eğitim ve Tugay Komutanlığı, İl Özel İdaresi, Vakıf Kütahya Şubesi ve hayırseverlerin desteğiyle yapılan Mehmetçik Camisi'nde sona gelindi.

Vali Ali Çelik, Hava Er Eğitim ve Tugay Komutanlığında inşa edilen camide incelemelerde bulunarak İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'tan gelinen aşama hakkında bilgiler aldı.

Demirtaş, caminin içerisindeki çalışmaların hızla sürdüğünü çevre düzenlemesine en kısa zamanda başlanacağını söyledi.

Mehmetçik Camisi'nin Büyük Zafer'in 100. yılı olan 30 Ağustos'ta açılmasının planlandığını belirten Vali Çelik, 2 bin kişi kapasiteli caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kütahya Valiliği, 30 Ağustos, Mehmetçik, Kütahya, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title