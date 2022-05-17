Mehmetçik Camii, 30 Ağustos'ta ibadete açılacak - Haberler

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Valiliği, Kütahya Hava Er Eğitim ve Tugay Komutanlığı, İl Özel İdaresi, Vakıf Kütahya Şubesi ve hayırseverlerin desteğiyle yapılan Mehmetçik Camisi'nde sona gelindi.

Vali Ali Çelik, Hava Er Eğitim ve Tugay Komutanlığında inşa edilen camide incelemelerde bulunarak İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'tan gelinen aşama hakkında bilgiler aldı.

Demirtaş, caminin içerisindeki çalışmaların hızla sürdüğünü çevre düzenlemesine en kısa zamanda başlanacağını söyledi.

Mehmetçik Camisi'nin Büyük Zafer'in 100. yılı olan 30 Ağustos'ta açılmasının planlandığını belirten Vali Çelik, 2 bin kişi kapasiteli caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel