Mehmet Uçum, MGK kararının yıl bitmeden ilan edilmesini muhtemel görüyor

Mehmet Uçum, MGK kararının yıl bitmeden ilan edilmesini muhtemel görüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Milli Güvenlik Kurulu kararının bu yıl bitmeden ilan edilmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi. Uçum, 2027 ilk yarısı tamamlanmadan altı aylık sürede yapılacakların hepsinin hayata geçeceği öngörüsünü paylaştı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, "(Terörüz Türkiye) Gözüken o ki bu yıl bitmeden Milli Güvenlik Kurulu kararının ilan edilmesi kuvvetle muhtemel ve 2027 ilk yarısı tamamlanmadan da altı aylık sürede yapılacakların hepsinin hayata geçeceği öngörülerden biri" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı