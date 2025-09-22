Mehmet Özdemir’in Burslarıyla Gençlere Destek

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, esnaflığı ve yardımseverliği ile tanınan Mehmet Özdemir, her yıl üniversite öğrencilerine sağladığı burs sayısını artırarak takdir toplamaya devam ediyor. Özdemir, bu eğitim-öğretim yılında da 47 öğrenciye burs imkanı sunarak gençlerin eğitim hayatına önemli bir katkıda bulundu.

Özdemir'in bu çabası, sadece maddi bir destekten öte, mezun olan öğrencilerin de bu iyilik zincirine dahil olmasıyla bir "hayır yarışı"na dönüşüyor. Hayırsever Mehmet Özdemir, gerçekleştirdiği yardım faaliyetleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Her geçen yıl burs verdiğimiz öğrenci sayısını artırarak daha fazla gencimize dokunmaya çalışıyoruz. Burs verdiğimiz öğrencilerimiz arasında doktor, mühendis gibi mesleklere başlayanlar, daha sonraki yıllarda bu burslara katkı sağlıyorlar. Bu bir hayır yarışı ve bu durum bizi çok mutlu ediyor" dedi.

Özdemir'in bu davranışı, ilçede gençler arasında dayanışma ve iyiliğin yayılmasına örnek teşkil ediyor. - KÜTAHYA