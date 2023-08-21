Mehmet Emin'e sürpriz doğum günü pastası

Amasya'da Kur'an-ı Kerim öğrenmek amacıyla eğitim aldığı kursta doğum günü hediyesi olarak çilekli pasta isteyen 9 yaşındaki Mehmet Emin Dikdere'nin talebi sürpriz şekilde yerine getirildi.

Amasya'da Kur'an-ı Kerim öğrenmek amacıyla eğitim aldığı kursta doğum günü hediyesi olarak çilekli pasta isteyen 9 yaşındaki Mehmet Emin Dikdere'nin talebi sürpriz şekilde yerine getirildi.

Şehit Mehmet Gök Halk Eğitimi Merkezi'nin yaz boyunca düzenlediği kursa sonradan katılan Mehmet Emin Dikdere azmiyle örnek oldu. Minik öğrencinin çilekli pasta istediğini öğrenen Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü jest yaptı.

Amasya Milli Eğitim Müdür Vekili Mahmut Keskiner, Şube Müdürü Hayriye Tüfekçi ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İbrahim Özarslan, kursun düzenlendiği Şeyhcui Şehit Aziz Sağlam İmam Hatip Ortaokulu'na gitti. İstediği pastayı sürpriz şekilde karşısında görünce mutlu olan minik öğrenci teşekkür etti. - AMASYA