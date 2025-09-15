Mehmet Bozkuş'tan Öğrencilere Kırtasiye Desteği

Diyarbakırlı iş adamı Mehmet Bozkuş, duyarlılık örneği göstererek yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilere kırtasiye malzemeleri hediye etti.

Hemen her yıl okul döneminde öğrencilere desteklerde bulunan iş adamı Mehmet Bozkuş, yeni eğitim öğretim yılında da çocukları unutmadı. Yedi Başak Yardım Derneğinin belirlediği öğrencilerle bir araya gelen iş adamı Bozkuş, çocuklarla sohbet edip gelecek hayallerini dinledi. Öğrencilere kırtasiye malzemeleri hediye eden Bozkuş, her yıl olduğu gibi bu yıl da ellerinden geldikçe vatandaşlara destek olmaya ve öğrencileri sevindirmeye çalıştıklarını söyledi. Bozkuş, "Öğrencilerimizi yeni eğitim ve öğretim yılına motivasyon etmek istedik. Gençlerimize eğitim hayatlarında başarılar dilerim. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Hediyeler öğrenciler kadar, velilerin de yüzünü güldürdü. Hediyelerin çok anlamlı olduğunu belirten veliler, bu tür projelerin öğrencilerin okula adaptasyonunu kolaylaştırdığını ve maddi destekte sağladığını belirterek Bozkuş'a teşekkür etti. - DİYARBAKIR