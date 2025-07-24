Mehmet Bozkuş'tan Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı

Mehmet Bozkuş'tan Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı
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Diyarbakırlı kanaat önderi ve iş adamı Mehmet Bozkuş, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basının önemine vurgu yaparak, gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirmedeki rollerini öne çıkardı.

Diyarbakırlı kanaat önderi ve iş adamı Mehmet Bozkuş, Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı.

Kanaat önderi ve iş adamı Mehmet Bozkuş, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Basının demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu belirten Bozkuş, "Bizlerin doğru, tarafsız ve zamanında bilgiye ulaşmasını sağlamak adına vazgeçilmez bir köprü görevini üstlenmektedirler. Gazetecilik sadece bilgi aktarma değil, aynı zamanda kamuoyunun bilgilendirilmesinde ve toplumsal sorumluluğunun gelişmesinde önemli rol oynamaktadırlar. Basın bizlerin gözü, kulağı ve dilidir. Zor şartlar altında mesai gözetmeksizin fedakarca görev yapan tüm gazetecilerimizin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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