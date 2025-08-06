Mehmet Aküzüm Sağlık Emekçileriyle Buluştu

Mehmet Aküzüm Sağlık Emekçileriyle Buluştu
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HAK-İŞ Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde sağlık emekçileriyle bir araya gelerek sorunlarını dinledi ve çözüm önerilerini paylaştı.

HAK-İŞ Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde üyeleriyle bir araya geldi.

Sağlık emekçilerinin sorun, istek ve taleplerini dinleyen Aküzüm, çözüm önerilerini paylaştı. Her daim sağlık emekçilerine destek olacaklarını ifade eden Aküzüm, birlik ve beraberlik içerisinde hizmet vermeye devam edeceklerini belirtti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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