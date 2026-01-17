Haberler

Mazıdağı'nda Gölette Hayatını Kaybeden 2 Çocuk Yan Yana Defnedildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kaybolduktan sonra gölette cansız bedenleri bulunan 9 yaşındaki Davut Esen ile 7 yaşındaki Abdullah Erat, gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kaybolduktan sonra yüzeyi buz tutan gölette cansız bedenleri bulunan 9 yaşındaki Davut Esen ile 7 yaşındaki Abdullah Erat, gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Meşeli Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinden çıktıktan sonra kendilerinden bir süre haber alınamayan Davut Esen ve Abdullah Erat için aileleri kendi imkanlarıyla arama yaptı. Aramalardan sonuç alınamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çevrede yapılan aramalarda, mahallede bulunan göletin buz tutan yüzeyinde kırıklar ve gölet çevresinde ayak izleri tespit edildi. Bunun üzerine çocukların gölete düşmüş olabileceği ihtimali değerlendirilerek suda arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu iki çocuğun da cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cenazeler, otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından Meşeli Mahallesi'ne getirilen cenazeler, burada kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Modern zaman vebası' deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz

"Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak

Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı! Nerede olduğu bilinmiyor

Ülke şokta! Muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı
Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı

Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Gece yarısı üzerinde 2,5 metrelik pitonla uyandı

Göğsündeki ağırlıkla uyandı, karşısında görünce dehşete düştü
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak

Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurucu üye daveti
Ufuk Özkan'ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var

Ufuk Özkan'ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var