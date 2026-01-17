Mazıdağı'nda Gölette Hayatını Kaybeden 2 Çocuk Yan Yana Defnedildi

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kaybolduktan sonra yüzeyi buz tutan gölette cansız bedenleri bulunan 9 yaşındaki Davut Esen ile 7 yaşındaki Abdullah Erat, gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Meşeli Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinden çıktıktan sonra kendilerinden bir süre haber alınamayan Davut Esen ve Abdullah Erat için aileleri kendi imkanlarıyla arama yaptı. Aramalardan sonuç alınamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çevrede yapılan aramalarda, mahallede bulunan göletin buz tutan yüzeyinde kırıklar ve gölet çevresinde ayak izleri tespit edildi. Bunun üzerine çocukların gölete düşmüş olabileceği ihtimali değerlendirilerek suda arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu iki çocuğun da cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cenazeler, otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından Meşeli Mahallesi'ne getirilen cenazeler, burada kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.