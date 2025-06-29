Mazıdağı'nda Görev Süreleri Sona Eren Kurum Amirlerine Veda Yemeği

Mazıdağı'nda Görev Süreleri Sona Eren Kurum Amirlerine Veda Yemeği
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde görev süreleri sona eren kurum amirleri için veda yemeği düzenlendi. Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, emek veren amirlere plaket ve teşekkür belgeleri sundu.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde görev süreleri sona eren kurum amirleri veda yemeğinde bir araya geldi.

Mazıdağı Kaymakamlığı tarafından Mazıdağı'nda görev süreleri sona eren Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Küçükçakır, İlçe Jandarma Komutanı Özgün Bilge, İlçe Emniyet Amiri Murat Tepeve Uzm. Dr. Çetin Akın'a kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve kanaat önderlerinin katılımıyla veda yemeği programı düzenlendi.

Programda Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, görev süreleri boyunca ilçenin gelişimine katkı sunan, vatandaşların ihtiyaçlarına titizlikle yaklaşan ve kamu görevini layıkıyla yerine getiren değerli mesai arkadaşlarına takdir ve teşekkürlerini ilettiğini söyledi.

Program sonunda Kaymakam Kundakçı tarafından tayin olan kurum amirlerine başarılı çalışmalarından dolayı plaket ve başarı belgesi takdim edildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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