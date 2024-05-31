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Mavi Marmara Şehitleri Anma Programı Kayseri'de Düzenlenecek

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Beytül Makdis Derneği ve Mavi Marmara Kadın Kolları tarafından Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 31 Mayıs Cuma akşamı, Mavi Marmara şehitlerini anmak üzere bir program düzenlenecek. Programda, İsrail terör saldırısında hayatını kaybeden Mavi Marmara gemisinin şehitleri anılacak ve akşam ve yatsı namazı toplu olarak kılınacak.

Beytül Makdis Derneği ve Mavi Marmara Kadın Kolları tarafından Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 31 Mayıs Cuma akşamı, Mavi Marmara şehitlerini anmak üzere bir program düzenlenecek.

Kayseri Millet Bahçesi'nde Cuma akşam namazı sonrası düzenlenecek programda; İsrail terör saldırısına maruz kalan ve 10 kişinin şehit olduğu Mavi Marmara gemisinin şehitleri, gemide yolculuk yapanlar tarafında yad edilecek.

Akşam ve yatsı namazının toplu olarak kılınacağı Mavi Marmara'nın yıldönümü programı, Millet Bahçesi'nin Talas Caddesi girişi yakınında yapılacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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