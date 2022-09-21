Mavi kapaklar tekerlekli sandalyeye dönüştü

Bilecik Bozüyük ilçesinde Engelliler Dayanışma Derneği'ne ulaştırılan mavi kapaklar tekerlekli sandalyeye dönüştürülerek ihtiyaç sahibi bireylere ulaştırıldı.

Dernek Başkanı İsmail Çelik, yaptığı açıklamada "Bazen yedi yaşında bir çocuğun getirdiği bir poşet mavi kapak, bazen yetmiş yaşında bir teyzenin getirdiği bir poşet mavi kapak, bazen okullardan öğrencilerin topladığı, bazen fabrikalardan işçilerin getirdiği mavi kapaklar dernek üyelerimiz ve gönüllülerin desteğiyle toplanıp depolandı. Biriktirilen kapaklardan elde edilen gelir ile dört adet manuel tekerlekli sandalye alınarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edilmeye başlandı. Bizlere mavi kapak getirerek destek veren büyük küçük herkese çok teşekkür ederiz, emekleriniz boşa gitmedi. Allah niyetinizi kabul etsin inşallah" dedi. - BİLECİK