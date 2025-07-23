Mavi Göl, Islah Çalışmalarının Ardından Eski Rengine Döndü

Mavi Göl, Islah Çalışmalarının Ardından Eski Rengine Döndü
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Giresun'un Dereli ilçesindeki Mavi Göl, turizm sezonunda yapılan ıslah çalışmalarının tamamlanmasının ardından turkuaz rengini yeniden kazandı.

Giresun'un Dereli ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve turizm sezonunda yapılan ıslah çalışmalarının ardından çamura bulanan Mavi Göl eski rengine döndü.

Kuzalan Tabiat Parkı içerisinde yer alan ve turkuaz rengiyle dikkat çeken Mavi Göl, sodalı kaynak suyunun geçtiği derede yapılan ıslah çalışması nedeniyle çamur deryasına dönmüştü. Gölün çamurlu hali bölgeye gelen turistlerin de tepkisi çekerken çalışmaların sona ermesinin ardından Mavi Göl, turkuaz rengini yeniden aldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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