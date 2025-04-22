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Mattia Ahmet Minguzzi'nin Mezarı Ziyaret Edildi

Mattia Ahmet Minguzzi'nin Mezarı Ziyaret Edildi
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İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını anneannesi ve aşçı Ayhan Kilaver ziyaret etti. Kilaver, genç Mattia'nın aklından çıkmadığını ve yürüttüğü 3 çocuk babası olduğunu belirtti.

İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını anneannesi ziyaret etti.

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi pazarda bıçaklanarak öldürülmüştü. Minguzzi'nin Bahçelievler'de bulunan mezarını anneannesi ve Sultangazi'de aşçılık yapan Ayhan Kilaver ziyaret edip dua etti. Ayhan Kilaver, Mattia Ahmet Minguzzi'nin hiç aklından çıkmadığını ve iş yerinden izin alıp geldiğini ifade ederek, "Tanımam ama bıçaklandığı günden beri etkisinden çıkamıyorum. 3 çocuk babasıyım. Oğlum Ahmet'in yaşında. Oğluma bakınca sanki Ahmet'i görüyorum. Çiğerimden pare almışlar gibi. Her sabah namaza kalkıp ailesine dua ediyorum" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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