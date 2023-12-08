MASKİ Genel Müdürlüğü Şıhlı Mahallesini Ziyaret Etti

MASKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Kula ilçesine bağlı Şıhlı Mahallesini ziyaret ederek mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Mahalle Muhtarı Yusuf İzzettin Akgün, yapılan hizmetler için teşekkür etti.

MASKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, alt ve üstyapı çalışması yapılan Kula ilçesine bağlı Şıhlı Mahallesini ziyaret ederek Mahalle Muhtarı Yusuf İzzettin Akgün ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki mahalle ziyaretlerini sürdürerek, muhtarların ve vatandaşın görüşlerini almaya devam ediyor. Bu kapsamda, İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, alt ve üstyapısı yenilenen Kula ilçesine bağlı Şıhlı Mahallesine ziyarette bulundu. Ziyarette, MASKİ İlçe Şefi Tuğba Ural da Daire Başkanı Çakır'a eşlik etti. Mahalle Muhtarı Yusuf İzzettin Akgün ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Daire Başkanı Çakır, istek ve talepleri dinledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Çakır, Başkan Ergün adına getirdiği hediyeleri takdim etti.

Mahalle Muhtarı Yusuf İzzettin Akgün, "Cengiz Başkanıma köyüme verdiği hizmetler için çok teşekkür ederim. Su sorunumuz da çözüldü, emeği geçen herkese her gün dua ediyorum" dedi. - MANİSA