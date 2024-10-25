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MASKİ'den İlçe Şefleri Toplantısı: Hizmet Kalitesini Artırma Vurgusu

MASKİ'den İlçe Şefleri Toplantısı: Hizmet Kalitesini Artırma Vurgusu
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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Talat Postacı'nın başkanlığında gerçekleştirilen Ekim ayı İlçe Şefleri toplantısında, ilçelerde sürdürülen hizmetler ve planlanan yatırımlar değerlendirildi. Toplantıda, yurttaşlarla iletişimde daha yapıcı olunması ve hizmetlerin etkin bir şekilde ulaştırılması gerektiği vurgulandı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Ekim ayı İlçe Şefleri toplantısı Genel Müdür Talat Postacı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, yurttaşlarla olan iletişimde daha yapıcı ve hizmetlerin ulaştırılmasında daha aktif olunması gerektiğinin altı çizildi.

MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı başkanlığında gerçekleştirilen Ekim ayı ilçe şefleri toplantısında ilçelerde sürdürülen hizmetler, çalışmalar ve planlanan yatırımlar değerlendirildi. Toplantıya Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, daire başkanları ile ilçe şefleri katıldı. Toplantıda, ilçelerde yapılan hizmetlerle ilgili değerlendirilmelerde bulunulurken, yürütülen çalışmalarda dikkat edilmesi gereken noktalar anlatıldı. Koordinasyonun yüksek tutulması için yapılan toplantıda hayata geçirilen hizmetlerin sıkı bir şekilde takip edilmesinin önemine değinildi. İlçe Şeflerinin sorularını dinleyen Genel Müdür Talat Postacı ve Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar yurttaşlarla olan iletişimde daha yapıcı ve hizmetlerin ulaştırılmasında daha aktif olunması gerektiğinin altını çizdiler.

"Manisa'da görev alanımız içerisinde sürekli sahadayız"

MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, "Manisa'nın 17 ilçesinde daha sağlıklı ve kaliteli bir altyapı inşa etmek için çalışıyoruz. Hizmet kalitemizi her geçen gün artırmak ve aynı zamanda hizmetlerimizin ve çalışmalarımızın takipçisi olmak adına ilçe şeflerimizle koordineli olarak çalışıyoruz. Muhtarlarımızla ve yurttaşlarımızla 7/24 irtibat halinde olan ilçe şeflerimizle düzenli olarak aylık değerlendirme toplantıları gerçekleştiriyor, şeflerimizden çalışmalarımız hakkında detaylı bilgiler alıyoruz. Yurttaşlarımıza daha hızlı ve verimli hizmet götürme noktasında mesai mefhumu gözetmeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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