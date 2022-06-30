Masalistanbul'dan Uluslararası Arenada Büyük Başarı

Küçükçekmece Belediyesi, Uluslararası Masal Festivali Masalİstanbul projesiyle katılım sağladığı 5. UCLG Uluslararası Ödül Yarışması'nın finalinde Londra, California, Dublin ve Melbourne gibi kentlerle birlikte, ilk 41 proje arasına seçilerek, yenilikçi kültür-sanat projeleri statüsünde yerini aldı.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (United Cities andLocal Governments-UCLG) iş birliğinde düzenlenen yarışmanın finalinde Dublin ve Buenos Aires kültür projeleriyle birinciliği paylaştı.

BAŞKAN ÇEBİ: "MASALİSTANBUL İLE İSTANBUL'UN YÜZÜNDE BİR TEBESSÜM OLUŞTURDUK"

Hayatında hiç masal dinlememiş çocuklara, Masal Kamyonu ile ulaşabilmenin önemini vurgulayan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "İletişim araçlarının yaygınlığı, küreselleşme ve gündelik hayat koşuşturması gibi bizi birbirimize bağlayan birçok değerden uzaklaşmaya başladığımız bu günlerde, masalın birleştirici gücüne inandık. 3 sene boyunca düzenlenen festival ile genç -yaşlı, kadın -erkek on binlerce kişiye ulaştık. Sadece Küçükçekmece'nin değil, bütün İstanbul'un yüzünde bir tebessüm oluşturduk. Uluslararası yapılan bir yarışmada derece almış olmak hepimizi gururlandırdı ve mutlu etti. Bu yarışmaya ilk kez katıldık. Küçükçekmecemizin ve Masalİstanbul'un dünyanın farklı şehirlerine tanıtılması ve örnek teşkil etmesini temenni ediyorum. Bu projeyi hazırlayan ve hayata geçmesi için çabalayan başta Kültür ve Sosyal İşleri Müdürüm Güney Özkılınç'a ve tüm ekibime teşekkür ediyorum" diye konuştu.

EYLÜL AYINDA ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENECEK

UCLG ödülleri bu yıl, COVID-19 krizi ve salgın sonrası toparlanma bağlamında kültürel hakların savunuculuğunda bulunan veya önemseyen sistemlerin önemli bir parçası olarak kültürü teşvik eden şehirlere, yerel ve bölgesel yönetimlere ve şahıslara verildi.

UCLG Meksiko Kültür 21 Uluslararası Ödülleri'ne dünya çapında 101 şehir, Türkiye'den ise 13 il ve ilçe adaylık için başvuruda bulundu. Yarışmanın ödül töreni, Eylül 2022'de Meksika'da düzenlenecek.

ANKA / Yerel