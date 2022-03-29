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Mart ayında da karla mücadele devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Şaban Konyar - Yerel
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Mart ayında da karla mücadele devam ediyorTOKAT Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Gökal Beldesinde ilkbahar aylarında karla mücadele çalışması devam ediyor.

Mart ayında da karla mücadele devam ediyor

TOKAT Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Gökal Beldesinde ilkbahar aylarında karla mücadele çalışması devam ediyor.

Erbaa ilçesine 52 kilometre uzaklıkta bulunan 884 metre rakımlı Gökal Beldesinin yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Güneş yüzünü gösterse de karlı kaplı yollarda belediye ekipleri çalışma yürütüyor. Beldeye bağlı Alparslan Mahallesinde kaplı olan yayla yollarında ekipler iş makineleri ile çalışma yaptı. Mahalle Muhtarı Ercan Ay, yoğun kar yağışı alan bölgede ekiplerin çalışma yürüttüğünü söyledi.

Mart ayında da karla mücadele devam ediyor

Mart ayında da karla mücadele devam ediyor

Mart ayında da karla mücadele devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Şaban Konyar - Yerel

İlkbahar, Gökal, Erbaa, Mart, Yerel, Haberler

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