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Marmaris'te Makilik Alana Yıldırım Düşmesi Sonucu Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde makilik alana yıldırım düşmesiyle başlayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

(MARMARİS) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde makilik alana yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle kontrol altına alındı.

Marmaris'te akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültüsü sırasında Tuzla Löngöz mevkiindeki gezintideki makilik alana yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği bölgedeki kısa sürede patlama çıktı.

Patlamanın etkisiyle makilik alanda çıkan yangını fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz ve Çetibeli Yangın Yönetim Merkezi'nden yangın söndürme helikopteriyle yapılan müdahaleyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Kaynak: ANKA
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