Marmaris'te Yaz Havası Devam Ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaz mevsimi etkisini sürdürürken, yerli ve yabancı turistler sokaklarda yazlık kıyafetlerle dolaşıyor ve denize giriyorlar. Hava sıcaklıkları 22 ile 27 derece arasında ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı da tatilcilerin keyfini artırıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaz devam ediyor. İlçede sokaklarda yazlık kıyafetlerle gezenler ve denize girenler dikkat çekiyor.

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Türkiye'nin incisi Marmaris'te hava sıcaklıkları 22 ile 27 derece arasında hissediliyor. Marmaris Halk plajında denize girenler, deniz suyunun hala sıcak olduğunu belirtiyor. Rusya'dan tatile geldiğini söyleyen bir turist, "Marmaris'te hava çok güzel, denize hala girebildiğimiz için kendimizi şanslı hissediyoruz." dedi.

Hava sıcaklıklarının bir hafta daha bu şekilde süreceği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
