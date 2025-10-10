Marmaris'te Yaz Havası Devam Ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaz devam ediyor. İlçede sokaklarda yazlık kıyafetlerle gezenler ve denize girenler dikkat çekiyor.

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Türkiye'nin incisi Marmaris'te hava sıcaklıkları 22 ile 27 derece arasında hissediliyor. Marmaris Halk plajında denize girenler, deniz suyunun hala sıcak olduğunu belirtiyor. Rusya'dan tatile geldiğini söyleyen bir turist, "Marmaris'te hava çok güzel, denize hala girebildiğimiz için kendimizi şanslı hissediyoruz." dedi.

Hava sıcaklıklarının bir hafta daha bu şekilde süreceği öğrenildi. - MUĞLA