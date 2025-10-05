Marmaris'te Yangın Önleme Çalışmaları Yaygınlaşırken

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yıl boyunca yapılan ve yaz sezonunun başından itibaren yangın önleme çalışmalarına ağırlık verdi.

Yangın sezonunun başlamasıyla birlikte sürdürülen çalışmalarda, iş makineleriyle ağaç dipleri temizlendi, yol kenarlarındaki çalı ve çırpılar kaldırıldı. Muhtemel bir yangın durumunda müdahale araçlarının rahatça ulaşabilmesi için yollar da açıldı. Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangın önleme çalışmalarının en az söndürme çalışmaları kadar önemli olduğunu vurgulayarak, asıl önlemin alınmasıyla tehlikenin önüne geçilebileceğini belirtti. Büyük orman yangınlarının ardından ciğerleri yanan Marmaris'te, bu yaz çıkan yangınların büyümeden söndürülmesi de yapılan çalışmaların yerinde ve etkili olduğunu gösterdi. - MUĞLA