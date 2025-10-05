Haberler

Marmaris'te Yangın Önleme Çalışmaları Yaygınlaşırken

Marmaris'te Yangın Önleme Çalışmaları Yaygınlaşırken
Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, yaz sezonu öncesinde yangın önleme çalışmalarına hız vererek, ağaç diplerini temizleme ve yol kenarlarını düzenleme gibi önlemler aldı. Yangın musibeti karşısında asıl önlemin alınması gerektiğini vurgulayan ekipler, bu yaz yangınların büyümeden kontrol altına alındığını belirtti.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yıl boyunca yapılan ve yaz sezonunun başından itibaren yangın önleme çalışmalarına ağırlık verdi.

Yangın sezonunun başlamasıyla birlikte sürdürülen çalışmalarda, iş makineleriyle ağaç dipleri temizlendi, yol kenarlarındaki çalı ve çırpılar kaldırıldı. Muhtemel bir yangın durumunda müdahale araçlarının rahatça ulaşabilmesi için yollar da açıldı. Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangın önleme çalışmalarının en az söndürme çalışmaları kadar önemli olduğunu vurgulayarak, asıl önlemin alınmasıyla tehlikenin önüne geçilebileceğini belirtti. Büyük orman yangınlarının ardından ciğerleri yanan Marmaris'te, bu yaz çıkan yangınların büyümeden söndürülmesi de yapılan çalışmaların yerinde ve etkili olduğunu gösterdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
