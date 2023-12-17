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Marmaris'te Yağmur Sonrası Güneşli Havada Keyif

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Muğla'nın gözde turizm kenti Marmaris'te günlerdir yağan yağmurun ardından güneşli havanın keyfini süren vatandaşlar sahillere ve deniz kenarlarındaki kafeler ve parklarda vakit geçirdi.

Muğla'nın gözde turizm kenti Marmaris'te günlerdir yağan yağmurun ardından güneşli havanın keyfini süren vatandaşlar sahillere ve deniz kenarlarındaki kafeler ve parklarda vakit geçirdi.

Marmaris, yağışların ardından güne güneşle buluşarak başladı. Ülkenin bir kısmında etkili olan soğuk hava şartları devam ederken, Marmarisliler adeta bahar havasının keyfini sürdü. Sokaklarda dolaşan insanlar, güneşin sıcak ışıklarının keyfini çıkarırken, parklar ve sahil bölgeleri halkın akınına uğradı. Birçok kişi, güzel havayı piknik ve deniz kenarında yürüyüş yaparak ya da kafelerde oturarak değerlendirdi.

Günlerdir süren yağmurlu havanın ardından güneşi görünce sahile ve çarşıya gezmeye geldiklerini belirten Sebahat Uysal, "Hava çok güzel. Biz de bu fırsatı değerlendirelim istedik. Bu mevsimde yağmurlar normal ama hafta sonu güneşli olunca da bizim için bir alternatif oldu" dedi.

Marmaris için Meteoroloji uzmanları, Marmaris ve çevresinin önümüzdeki günlerde de benzer güzel hava şartlarının devam edeceğini öngörüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Marmaris Muğla Haberler

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