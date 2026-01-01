Haberler

Marmaris'te yaşayan yerleşik yabancılar 2026'yı denize girerek karşıladı

Güncelleme:
Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlar, 2026 yılını denize girerek karşıladı. Hava sıcaklığının 6 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 10 derecenin üzerinde olduğu bu etkinlik, katılımcıların gelenek haline getirdiği bir kutlama oldu.

Marmaris'te yaşayan İngiliz, Ukraynalı ve Rusya uyruklu kişiler, aileleriyle birlikte İçmeler Mahallesi sahilinde bir araya gelerek yeni yılın ilk gününde denize girdi. Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü Marmaris'te, deniz suyu sıcaklığının ise 10 derecenin üzerinde olduğu öğrenildi. Soğuk havaya aldırış etmeyen yerleşik yabancılar, yeni yılı denizde karşılamanın kendileri için bir gelenek haline geldiğini belirtti. Denize girmenin bir gelenek haline geldiğini ifade eden yabancı uyruklu vatandaşlar, bu etkinliğin yeni yılda sağlık, huzur ve mutluluk getirdiğine inandıklarını dile getirdi.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, sahilde bulunan vatandaşların da ilgisini çekti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
