Marmaris'te Vinç Kazası: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Muğla'nın Marmaris ilçesinde tekne çekimi sırasında vinç kolunun kırılması sonucu 21 yaşındaki işçi Tarık Yasin Şahin yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde tekne çekimi sırasında vincin taşıma kolunun kırılması sonucu 21 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Siteler Mahallesi Uzunyalı Sahili'nde teknenin kıyıya çekilmesi sırasında kullanılan vincin taşıma kolu, henüz belirlenemeyen nedenle kırıldı. Bu sırada teknede halatların sökülmesi için bulunan Tarık Yasin Şahin, kopan parçanın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı, vinç operatörü ile vinç şirketinin sahibinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA
