Marmaris'te Trafik Denetimleri: 98 Motosiklet Sürücüsüne Cezai İşlem
Marmaris'te gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 13 safari aracı, 116 motosiklet ve 36 araç kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 98 motosiklet sürücüsüne toplamda 109 bin 578 TL para cezası kesildi.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri ile Bölge Trafik Denetleme İstasyonu ekipleri tarafından ilçenin farklı noktalarında trafik denetimleri gerçekleştirildi.
Edinilen bilgiye göre yapılan denetimlerde; 13 safari aracı, 116 motosiklet ve 36 araç kontrol edildi. Kurallara uymayan 98 motosiklet sürücüsüne toplam 109 bin 578 TL para cezası uygulandı. Ayrıca haciz ve yakalama kaydı bulunan 4 safari aracı ile hatalı park nedeniyle 4 üç tekerlekli motosiklet otoparka çekildi. Trafik ekiplerinin denetimlerinin aralıksız olarak süreceği bildirildi. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel