Marmaris'te şiddetli fırtına ve sağanak yağış etkili oluyor

Güncelleme:
Marmaris'te sabah saatlerinden itibaren başlayan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış, İçmeler Mahallesi ile Yalancıboğaz mevkiinde küçük teknelerin kıyıya vurmasına sebep oldu. Meteoroloji, rüzgarın hızının 75 kilometreye kadar çıkabileceğini ve etkisinin salı akşamına kadar süreceğini bildirdi.

Marmaris'te sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli rüzgarla birlikte sağanak yağışlı hava etkili oluyor. Olumsuz hava şartları dolayısıyla İçmeler Mahallesi ile Yalancıboğaz mevkiinde iki küçük teknenin kıyıya vurduğu öğrenildi. Yetkililer ve ilgili kurumlar sahada çalışmalarını sürdürürken, zaman zaman hızını artıran kuvvetli rüzgarın ve sağanak yağışların bazı bölgelerde ağaç kırılmalarına ve küçük çaplı maddi hasarlara yol açtığı bildirildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, saatteki hızı 75 kilometreye kadar çıkması beklenen rüzgarların yarın (salı) akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
